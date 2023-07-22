  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Karagümrük, Frederic Veseli’yi transfer etti
Spor

Fatih Karagümrük, Frederic Veseli’yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2023-07-22 17:54:00 -
Fatih Karagümrük, Frederic Veseli’yi transfer etti

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki Arnavut futbolcu Frederic Veseli’yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karagümrük, geçen sezonu İtalya Serie B’den Serie C’ye düşen Benevento’da geçiren 30 yaşındaki Arnavut savunmacı Frederic Veseli’yi kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Savunmanın farklı bölgelerinde oynayabilen Veseli'yle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sözleşmenin 2 yıllık olduğunu belirtilirken, "Arnavutluk Milli Takımının formasını 43 kez giyme başarısı gösteren Frederic Veseli’ye ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Benevento ile Serie B’de 21 maçta forma giyerken, 2 asistlik katkı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23