Fatih Karagümrük, deplasmanda Ankaragücü'nü Diagne ve Borini'nin attığı gollerle 2-0 yendi
Süper Lig'in 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Ankaragücü'nü Diagne ve Borini'nin attığı gollerle 2-0 yendi
Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Sowe'nin orta sahadan taşıdığı topla ceza sahası yayı dışından çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.
12. dakikada Mujakic'in caza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla sağ taraftan dışarıya çıktı.
15. dakikada konuk takım atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Ozdoev'in şutunda kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kontrol etti.
27. dakikada Sowe'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze'nin kaleci Batuhan'ın müdahalesi sonucu yerde kalması üzerine Ankaragücü penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından topun başına geçen Ricci'nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
31. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi ve sarı-lacivertliler öne geçme şansını kullanamadı.
36. dakikada Colley'in ceza sahası önü sağ çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü.
45+1. dakikada Ozdoev'in sol kanattan derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Shukurov, meşin yuvarlağı bekletmeden Diagne'ye gönderdi. Topla buluşan Senegalli forvet, yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1
VavaCars Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
63. dakikada Mujakic'in ceza sahası içerisinde Colley'i düşürmesi üzerine maçın hakemi Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.
65. dakikada topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
82. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Sowe'un şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Radakovic, Mujakic, Marlon (Dk. 75 Yasin Güreler), Diack, Taylan Antalyalı (Dk. 75 Djokanovic), Emre Kılınç, Pedrinho (Dk. 58 Zahid), Beridze (Dk. 68 Oko), Sowe
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Salih Dursun (Dk. 89 Rodrigues), Baniya, Dresevic, Münir Levent Mercan, Ricci (Dk. 84 Nicholas), Shukurov (Dk. 71 Bertolacci), Ozdoev, Colley (Dk. 71 Burak Kapacak), Borini (Dk. 89 Kerim Frei), Diagne
Goller: 45+1 Diagne, Dk. 65 Borini (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 74 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)