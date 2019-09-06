Fatih Işık: "Biz zoru severiz"

İlk maçını Antalya’da oynayan ve 24-24 berabere kalan Parkenin Akrepleri, HC Dobrogea Sud Constanta takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşması için 7 Eylül Cumartesi günü Romanya’ya gidecek. Başantrenör Fatih Işık, " Rakibimiz maçın favorisi ama biz Antalyasporuz. Zoru severiz, pes etmeyiz" dedi.

İlk maçta rakibi ellerinden kaçırdıklarını ifade eden CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Fatih Işık, geçen yıl özveri ve mücadelenin sonunda yakaladıkları tarihi başarının sonucunu almak için sahaya çıkacaklarını belirterek, “Rakibimiz, Romanya’nın önde gelen, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir takım. 2.5 milyon Euro’ya yakın bütçeleri var. Kendi evimizde oynadığımız müsabakada öncelikli olarak bizleri yalnız bırakmayan başkanımız Ali Şafak Öztürk, yönetimimiz ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu destekle birlikte maça iyi başladık. İlk yarıyı 13-11 önde kapattık. İkinci yarının 5 dakikalık bölümü var. 21-19 öndeyken bulduğumuz 2-3 pozisyonu cömertçe harcamamız sonucunda farkı yakalayamadık. Rakibimiz de tecrübesini kullanarak oyunu dengeledi. 24-24 berabere biten maçtan sonra teknik ekibimiz ve oyuncularımız gerçekten çok üzgündü” dedi.

"Biz Antalyasporuz"

İkinci maçta galibiyet ve tur için sahaya çıkacaklarını belirten Işık, “Hafta boyunca oyuncularımızla birlikte ilk maçı değerlendirdik. Yaptığımız hataları, kaçırdığımız fırsatları masaya yatırdık. Rövanşta neler yapabileceğimizi konuştuk ve belirledik. Biz Romanya’ya kazanmak için gidiyoruz. Rakibimiz 3 bin kişilik taraftar grubuna oynayan bir ekip. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmak isteyeceklerdir. Dikkatli olmalı, oyun stratejimizi sahaya yansıtabilmeliyiz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Rakibimiz maçın favorisi ama biz Antalyasporuz. Zoru severiz, pes etmeyiz. Oyuncularıma güveniyorum. Turu geçen taraf olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HC Dobrogea Sud Constanta ile CIP Travel Antalyaspor arasında oynanacak rövanş karşılaşması 8 Eylül Pazar günü Romanya’daki City Hall Constanta’da oynanacak. Kazanan tarafın tur atlayacağı mücadelenin 24-24’ten daha gollü berabere bitmesi halinde tur biletini alacak olan taraf CIP Travel Antalyaspor olacak.