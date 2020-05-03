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Aktüel

Fatih ilçesi Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan kopan kaya parçaları yola düşerken, yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırırke

Fatih ilçesi Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:03:19 -
Fatih ilçesi Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan kopan kaya parçaları yola düşerken, yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırırke

Fatih ilçesi Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan kopan kaya parçaları yola düşerken, yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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