THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Fatih hocaya büyük jest! Konya maçında...

Galatasaray yönetimi, PFDK tarafından 10 maç ceza alan Fatih Terim'e büyük bir jestte bulunacak.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:52
Fatih hocaya büyük jest! Konya maçında...

Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük jest! Kulübe ve soyunma odasına giriş yasağı bulunan tecrübeli çalıştırıcı, takımını en iyi şekilde hazırlayıp, yardımcısı Ümit Davala'ya emanet edecek. 

Deneyimli teknik adam kulübede olmayacak ama stadın her yerinde bulunacak. Çünkü Galatasaray yönetimi, taraftarın çağrısına kulak vererek hocasına güzel bir jeste imza atıyor.

Konya maçında tribünlere yaklaşık 50 bin Fatih Terim maskesi koymaya hazırlanan yönetim böylece hocasına yalnız olmadığını hissettirecek ve moral verecek. 

Bu konuda özellikle sosyal medyada taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine kayıtsız kalmayan yönetim harekete geçerek maske dağıtmaya karar verdi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:52
  1. Konya
  2. Galatasaray Haberleri
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li katil asker suçlu bulundu
    1. ABD'li katil asker suçlu bulundu
    2. Halat koptu, boyacı 9'uncu katta asılı..
    3. Ertuğrul'u bekleyen büyük tuzak ne?
    4. Müftü uyardı, temel atma töreninde..
    5. Tuğla yüklü kamyon bariyerleri 100..
    6. İnce fanatiği yazar dönüş yaptı:..
    7. Rengi, yapısı ile bir sürü illetin..
    8. Erdoğan Millet Bahçesi açarken, o park..
    9. BBP belediye başkan aday başvuruları..
    10. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    11. Millet Bahçeleri açıldı! Başkan..
    12. Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    13. Fatih hocaya büyük jest! Konya..
    14. Ankara'da taksi şoförü, aracında ölü..
    15. Paraben zehirdir
    16. Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe..
    17. Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en..
    18. Galatasaray'dan 1. Ordu komutanına..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye azgın..
    20. Diyafram sorunu..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’