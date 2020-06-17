Fatih Erbakan'ın LGBT açıklaması gündem oldu: İktidara gelirsek...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı bir Youtube programında toplumun ahlakını bozan, sapkın LGBT dernekleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Adem Özkese'nin Youtube kanalına konuk olan Fatih Erbakan, Özkese'ye "Yeniden Refah Partisi iktidara gelirse LGBT derneklerini kapatacak mı?" sorusunu sordu.

"İktidara Gelince LGBT Derneklerini Kapatacağız"

LGBT'lilerin toplum içinde yaygınlaştırılmasının bir ahlaksızlık olduğunu ve bu derneklerin kapatılması gerektiğini belirten Erbakan "Bu yeni nesilleri perişan edecek bir durumdur. Milletin aile kurumunun temeline dinamit koyacak bir durumdur. BNunun meşrulaştırılması resmi olarak dernek olması ve yeni LGBT'liler üretimesi bu yolla, özendirilmesi kesinlikle dopru bir şey değildir. Özel hayatında dört duvar arasında devlet karışmaz karışamaz zaten. Her evin içine bir jandarma koyacak hali yok. Ama bunu sokakta bir dernek çatısı altında, medyanın önünde reklamını yapması meşrulaştırılması doğru olmaz. Zina yapanlar derneğidiye veya eşine aldatanlar derneği diye birnek olmayacağı gibi bu da aynı durum. Bunların tabi kapatılması lazım. İstanbul sözleşmesinin kesinlikle uygulanmaması lazım." ifadelerini kullandı.