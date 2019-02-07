Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu Fatih Erbakan önderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin MKYK ve MYK üyeleri belli oldu. Partinin sloganı ise 'Milletimiz için biz varız' olarak belirlendi.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Karar Yönetim Kurulu belli oldu. 16 Mart'ta kongre yapacak olan Yeniden Refah Partisi hazırlıklara başladı. Partinin MKYK ve MYK komiteleri açıklandı. Fatih Erbakan önderliğinde kurulan partinin sloganı ise 'Milletimiz için biz varız' olarak belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.