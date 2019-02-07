Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
Fatih Erbakan önderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin MKYK ve MYK üyeleri belli oldu. Partinin sloganı ise 'Milletimiz için biz varız' olarak belirlendi.07 Şubat 2019 Perşembe 11:48
Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Karar Yönetim Kurulu belli oldu.
16 Mart'ta kongre yapacak olan Yeniden Refah Partisi hazırlıklara başladı. Partinin MKYK ve MYK komiteleri açıklandı.
Fatih Erbakan önderliğinde kurulan partinin sloganı ise 'Milletimiz için biz varız' olarak belirlendi.
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