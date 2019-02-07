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Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu

Fatih Erbakan önderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin MKYK ve MYK üyeleri belli oldu. Partinin sloganı ise 'Milletimiz için biz varız' olarak belirlendi.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:48
Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Karar Yönetim Kurulu belli oldu.

16 Mart'ta kongre yapacak olan Yeniden Refah Partisi hazırlıklara başladı. Partinin MKYK ve MYK komiteleri açıklandı.

Fatih Erbakan önderliğinde kurulan partinin sloganı ise 'Milletimiz için biz varız' olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:48
  1. Fatih Erbakan
  2. Yeniden Refah Partisi

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp39 dk önce
    Siyaset babadan oğula, kıza ve damada intikal eder deyu bir kanun yok!Kaynakları boşuna israf etme. Fatih, AK Parti hemen burnunun ucunda git hemen üye ol ve siyasete atıl.
  • Hamido Hamido 44 dk önce
    Allah cc. Reise uzun, sağlıklı ömürler versin, o hayatta olduğu müddetçe diğerleri ancak avcunu yalar.
  • Mesut SarpMesut Sarp45 dk önce
    Fatih evladım sonun Özal'ın oğulları gibi olacak.
  • mustafamustafa46 dk önce
    Elhamdülillah bu haberlerle mutlu oluyoruz. Artık ehven-i şer e mahkum değiliz. Ancak, sırf her kesimi kucaklayalım diye kaypak, her ipte oynayan ve Erbakan çizgisiyle alakası olmayan kişilere görev verilmemeli. Allah (cc) yardımcınız olsun ve Sırat-ı müstakim den ayırmasın. Amin.
  • yusuf toygunyusuf toygun50 dk önce
    partiyi takibediyorum...eğer, üniversite sayısını yarıya indirir ve üniversitelerdeki "sosyal bilimler" derslerini kaldırır,zorunlu eğitim durdurur, kadın istihdamını yasaklar, ab den vazgeçer, her köylüyü bedava sigortalı eder, cumhurbaşkanı maaşını on bin liraya, asgari ücreti beş bin liraya yükseltir ve bütün maaşları bu ikisi arasında düzenlerseler OY VEREBİLİRİM.

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