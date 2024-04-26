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Gündem Fatih Erbakan’ı terletecek sorular! Onu buna kim mecbur ediyor?
Gündem

Fatih Erbakan’ı terletecek sorular! Onu buna kim mecbur ediyor?

Yeniakit Publisher
2024-04-26 09:42:00 - 2024-04-26 09:51:28

Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu X hesabından yaptığı açıklamada “Bu açıklama siyasetten öte bir mecburiyettir.” diyerek Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı terletecek sorular yöneltti.

Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu’nun açıklaması şöyle;

Bu açıklama siyasetten öte bir mecburiyettir.

Fatih Erbakan’ı buna mecbur tutanlar kimler?

Düşünün lütfen;

İki gün önce İsmail Heniye Erdoğan’ı ziyaret etti.

İsmail Haniye Erdoğan’ın Filistin’e verdiği zararı bilmiyor. 31 Mart seçimlerinden sonra İsrail Dışişleri Bakanı Erdoğan’ı İsrail düşmanı ilan etti.
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İsrail’in dışişleri bakanı da İsrail’e kimin dost kimin düşman olduğunu bilmiyor ama Fatih Erbakan biliyor öyle mi?

Aklınıza yatıyor mu?

Ayrıca Kürecik üssünden başka ABD'nin Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün ve Suriye'de üsleri var.

ABD'nin diğer 9 üssünden değil de sadece kürecikten gelen bilgiler İsrail’e ulaştırılmış? Buna nasıl inanacaksınız?

Öte yandan İran füze fırlatacağını ABD'ye bildirdi ve füzeleri fırlattıktan 4-8 saat sonra füzeler hedefine ulaştı.

Bu koskocaman 4 ya da 8 saatte bütün İsrail'e sıfırdan yeni koruma kalkanı bile kurulabilirdi. Ama bu 4 ya da 8 saatlik süre de Fatih Erbakan’ın dikkatini çekmeye yetmemiş demek ki.

Ayrıca bunlar da İsrail’i savunma anlamında İsrail’e zaman kazandırmadı ama Kürecik zaman kazandırdı öyle mi?

Yine bu bağlamda İngiliz, Amerikan, Fransız uçakları İran'ın ABD'ye, İsraile füze fırlatacağı haberini vermesinden sonra bölgede İsraili koruma ve füzeleri imha etme uçuşları gerçekleştirdiler.

Bunların hiçbiri işe yaramadı ama kürecikteki radarın bilgileri işe yaradı öyle mi?

Fatih Erbakan’ı buna kim mecbur ediyor asıl burasına bakmak gerekir.

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Yorumlar

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ekrem nereden besleniyorsa buda aynı yerden besleniyor, başka açıklaması yok, birileri atatürkü kendilerine koruma kalkanı yapmış yıllarca bu da babası erbakan hoca yı kendine koruma kalkanı yapmış hainliklerine devam ediyorlar.

misafir

iyi parti nasıl bir balon olup patladıysa bu da patlayacak. bunun gerçek yüzünü gören her partili teker teker istifa edecek. hele ekonomi de rahatlama başlasın göreceksiniz diğerleri gibi merhum babasına zulüm edenlerin yanında saf tutacak.
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