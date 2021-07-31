Fatih Erbakan'dan 'zorunlu aşı' açıklaması!

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'Aşı olmayanlara kısıtlama getirilsin' çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Aşı olmak isteyenler elbette ki aşılarını olsunlar, buna kimsenin karşı çıkma hakkı yoktur. Ancak aşı olmak istemeyenlere de herhangi bir zorlama yapılması hem anayasaya hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır." dedi.

Erbakan, aşı yaptırmayan vatandaşlara yöneltilen söylemleri eleştirerek, "Aşı yaptırmayan 20 milyondan fazla vatandaşımız adeta dışlanma, aforoz edilme, vatan haini ilan edilme tehdidi ile karşı karşıya. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil. Her şeyden önce zorunlu aşıda diretenlerin şunu açıklaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aşılanmaya ilişkin bazı örneklerle değerlendirmesini sürdüren Fatih Erbakan, "Endonezya'da aşılama başlayana kadar 818 bin vaka 25 bin ölü sayısı görüldü. Aşılamanın yapıldığı ilk altı ay sonunda 3 milyon 239 bin vaka 86 bin 800 ölü sayısına ulaşıldı. Diğer bir örnek de Mart 2021'de aşılamaya başlayan Tayland'da. Pandeminin başından Mart ayına kadar hasta sayısı 26 bin ölü sayısı sadece 85'te kalmış. Aşılama başladığından itibaren geçen 4 ayda hasta sayısı 543 bin 361'e ölü sayısı ise 4397'e yükselmiş." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Koronavirüs Bilim Kurulu'na şu çağrıyı yaptı: "Aşıyı zorunlu hale getirmek isteyenlerle, Bilim Kurulumuzun bu rakamları açıklaması gerek. Yetişkin nufüsünün neredeyse tamamını aşılayan İngiltere'de vaka sayıları 50 bini aştı. Yeniden kapanmayı düşünüyor."

Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya geneline baktığımızda geçtiğimiz yıl yaz aylarında aşısız dünyada günlük vaka sayısı 150 bin, bu yıl yaz ayında en az 3 milyar insanın 1 doz aşılandığı bir dünyada günlük vaka sayısı 550 bini aşmış durumda. Bütün bu istatistikler aşılamanın vakayı önleyemediğini gösteriyor."