Fatih Erbakan'dan YKS çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı.

Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Alınan kararın ardından Twitter'dan açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yüzbinlerce öğrencinin, 'sınav tarihi değiştirilmesin ve 25 Temmuz'da yapılsın' talebinin göz önününe alınarak alınan kararın bir kez daha gözden geçirilmesi yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bir kez daha gözden geçirilmesi yerinde olacaktır"

Erbakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle 25 Temmuz'a alınan YKS'nin bugün yapılan açıklamada 27 Haziran'a alındığı ifade edildi. Bir öğrencinin, bir gencin bütün bir hayatını etkileyen üniversite sınavının tarihinin sürekli değiştiriliyor olması, sınava hazırlanan öğrencilerin psikolojisini, motivasyonunu ve hazırlık sürecini olumsuz etkilemektedir. Yüzbinlerce öğrencinin, 'sınav değiştirilmesin ve 25 Temmuz'da yapılsın' talebinin göz önüne alınarak, alınan kararın bir kez daha gözden geçirilmesi yerinde olacaktır."

İşte Erbakan'ın o paylaşımı: