Fatih Erbakan'dan YKS açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan 2 milyon 433 bin 219 gencin ter dökeceği YKS ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.



Tüm gençlerin hayalinin üniversiteli olmak ve hak ettiği kaliteli eğitimi alabilmek olduğunu ifade eden Erbakan, " Bunu gerçekleştirebilmek için aylardır gece gündüz çalışıp çabalayıp ter döktünüz ve nihayet üniversiteli olabilmek için çok önemli bir adımı hafta sonu ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girerek atacaksınız. Sizlerin bu heyecan ve coşkusuna ortak olmak ve katkı sağlamak amacıyla Yeniden Refah Partisi olarak üniversite öğrencilerimize yönelik müjdeli haberler vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.



'Gençleri sadece diploma sahibi değil meslek sahibi de yapan kaliteli eğitim anlayışı'



Erbakan üniversite öğrencisi ve mezunlarına yönelik politikalarını şöyle sıraladı:

" Öncelikle şunu ifade edelim ki; biz üniversitelilerimize uygulama becerisi kazandıran, onları sadece diploma sahibi değil, gerçekten meslek sahibi yapan kaliteli bir eğitim vereceğiz. Meslek sahibi olmuş, kaliteli eğitim almış üniversite mezunlarımıza üretim ve istihdam seferberliğiyle iş alanları oluşturacağız, kendi ülkemizde hatta kendi şehirlerinde istihdam imkanı oluşturacağız, üniversite mezunu kardeşlerimizi karpuz sergilerinde karpuz satmak durumunda bırakmak yerine, kendi branşlarında istihdam edeceğiz. Kendi işini kurmak isteyen 30 yaş altı gençlerimizin kurdukları ilk şirketleri 2 sene süreyle vergiden muaf olacak. Ayrıca bizim dönemimizde verilen üniversite diplomaları tüm dünyada geçerli olacak, yurtdışında yüksek lisans veya doktora çalışması yapmak isteyen öğrencilerimiz orada ilave dersler almak zorunda kalıp mağdur olmayacaklar."



'KYK burslarını %100 oranında arttıracağız'



Bunlara ilave olarak Devlet bütçesinden öğrencilere ciddi ödenek ayıracaklarını belirten Erbakan, "Burs için müracaat eden ihtiyaç sahibi bütün kardeşlerimize burs temin edeceğiz, ihtiyaç sahibi hiçbir kardeşimiz KYK bursundan mahrum kalmayacak. Mevcut KYK burslarını %100 oranında artıracağız, geçmiş dönemden kalan KYK kredi borçlarının faizlerini sileceğiz. Sabit bursun yanı sıra kademeli burs sistemine geçerek her dönem sonunda öğrencilerimizin not ortalamasını baz alacağız ve bir sonraki dönemde başarısı oranında ek burs vereceğiz. Üniversite kredisinin geri ödemesinde sıkıntılar yaşayan gençlerimizden kesinlikle faiz ve vade farkı almayacağız.



'Bu vaatleri gerçekleştirebilecek geçmişe ve iradeye sahibiz'



Yeniden Refah Partisi'nin bu vaatleri gerçekleştirebilecek iradeye sahip olduğunu vurgulayan Erbakan, "Merhum Liderimizin Başbakan olduğu 54. Hükümet döneminde öğrenci burslarında tam 4 kat artış sağlanmış ve o zamanın parasıyla 1 milyon lira alan öğrencimiz 4 milyon lira almıştır, yani bugünkü rakamla izah edecek olursak 550 TL burs alan bir öğrencimiz tam 2.200 TL burs almıştır. Tabiri caizse o günün üniversite öğrencileri parayı koyacak yer bulamamışlardır. İşte biz böyle bereketli bir geçmişin mirasçılarıyız. Partimizin bu müjdeleriyle birlikte, sınava girecek kardeşlerimize bir kez daha başarılar, zihin açıklığı ve kolaylıklar diliyorum, Allah hakkınızda en hayırlı olacak sonuçlara ulaşmanızı nasip etsin İnşallah." şeklinde konuştu.