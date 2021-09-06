Fatih Erbakan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı! 'Kaliteli nesiller yetiştirmeliyiz'

2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "kaliteli nesiller yetiştirmeliyiz" vurgusu yaptı. "Yıllardır ifade ettiğimiz gibi eğitim alanında yapılması gereken, kaliteli ve istikrarlı bir müfredat ve eğitim sistemiyle, kaliteli öğretmen ve akademisyen kadrosuyla 'kaliteli nesiller' yetiştirmektir." diyen Erbakan, "Her sene değişen ezbere dayalı eğitim sistemi ve müfredatla, hiçbir işe yaramayan yüz binlerce, milyonlarca diploma dağıtmak yerine, araştıran, sorgulayan, icat yapan, kendi alanında inovasyonları hayata geçiren nesiller inşa etmek gereklidir." ifadelerini kullandı.

'PCR test zorunluluğundan vazgeçilmeli'

PCR Test zorunluluğuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Burada ifade edilmesi gereken diğer önemli bir husus da; bu öğretim yılında başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personelinden haftada iki kez PCR testi istenecek olması... Üniversitelerimiz öğretime başladığında da, aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları düzenli olarak test yaptıracak. Ayrıca öğretmenler dışındakilerin PCR testlerinin de ücretli olmasının düşünüldüğü ifade ediliyor. Bu da üniversite öğrencilerinin, kantin çalışanlarının, servis şoförlerinin aylık 3-4 bin TL maliyetle karşılaşması demektir." şeklinde konuştu.

PCR test zorunluluğundan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Fatih Erbakan, şöyle devam etti: "Bugün de yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, “hukuken ve bilimsel olarak yanlış” olan, aşı olmak istemeyenleri aşı olmaya mecbur bırakan bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize ve geleceğimizi inşa eden fedakar öğretmenlerimize başarılar ve kolaylıklar diliyoruz."