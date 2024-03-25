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Gündem Fatih Erbakan'dan tepki çeken Suat Pamukçu yorum
Gündem

Fatih Erbakan'dan tepki çeken Suat Pamukçu yorum

Yeniakit Publisher
2024-03-25 01:06:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Suat Pamukçu'ya rozet takması hakkında konuşan Fatih Erbakan tepki çeken yorumda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti’nin “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi”ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingte Pamukçu'nun rozetini taktı.

Erbakan'dan tepki çeken sözler

Yeniden Refah Partisi İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 'Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi.

Pamukçu'nun AK Parti'ye katılmasıyla ilgili konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tepki çeken sözler sarf etti.
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Suat Pamukçu'nun AK Parti'ye katılmasıyla ilgili Fatih Erbakan, "Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" dedi.

Erbakan'ın sözleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

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