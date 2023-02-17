Fatih Erbakan'dan sürpriz görüşme

Ziyaretine Partisinin Konya İl Teşkilatının Hassa ilçesinde açtığı aşevine ile başlayan Erbakan, sonrasında Kırıkhan ilçesinde bulunan çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerin moral verdi, acılarını paylaştı.

Reyhanlı ilçesinde büyük felakette çok sayıda yakınını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulunan Erbakan ve beraberindeki heyet, Hatay’ın depremden en çok etkilenen ilçesi Antakya’ya geçti.

Erbakan, Antakya’da İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

‘Millet olarak büyük bir acı yaşıyoruz’

Antakya’da enkaz alanlarını da gezen Erbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet etsin, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Hatay’da yaptığımız incelemelerde felaketin büyüklüğünü bir kez daha müşahede ettik. Millet olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Biz de parti olarak ilk günden beri milletimizin acılarını hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Teşkilatlarımız 300’ün üzerinde yardım malzemeleri dolu tır, 212 iş makinası ve 400’den fazla çadır deprem bölgelerine gönderdi. Binlerce teşkilat üyemiz gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah elbirliği ile bu felaketi de atlatacağız.” diye konuştu.

Bakan Soylu ve Koca ile görüştü

Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Altınöz ve Suat Pamukçu’nun da eşlik ettiği heyetle birlikte Erbakan, Hatay’da son olarak Afet Koordinasyon Merkezi’nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek yürütülen çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Genel Başkan Erbakan, Hatay ziyaretlerinden sonra Gaziantep Islahiye ve Nurdağ’ında da depremzede vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.