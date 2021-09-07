Fatih Erbakan'dan sert tepki: Zorunlu PCR uygulaması bir zulümdür, bu zulmü durdurun!

Aşı ve PCR testi dayatmalarına karşı sık sık açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir kez daha yetkilileri uyardı.

'Anayasayı daha fazla çiğnemeyin'

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erbakan, ''Zorunlu PCR uygulaması bir zulümdür, pratikte uygulanabilmesi de mümkün değildir, bu zulmü durdurun! Bırakın aşı olmak isteyen aşısını olsun, olmak istemeyenler de olmasın, dayatmadan vazgeçin. Kimseyi dolaylı da olsa aşıya zorlamayın. İnsanların kişisel tercihlerine saygı duyun. Çıkardığınız genelgelerle, kanunları ve anayasayı daha fazla çiğnemeyin.'' ifadelerini kullandı.