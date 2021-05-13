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Gündem Fatih Erbakan'dan Ramazan Bayramı'nda 'Kudüs' mesajı!
Gündem

Fatih Erbakan'dan Ramazan Bayramı'nda 'Kudüs' mesajı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te ve tüm dünyada akan kanın, Siyonist zulmün durduğu, Pandeminin geride kaldığı, Milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin huzur, barış ve refah içerisinde karşıladığı bayramlara ulaşmayı diliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 14:14:00 -
Fatih Erbakan'dan Ramazan Bayramı'nda 'Kudüs' mesajı!

 Yeni Akit  Ankara 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayınladı.

Salgın ve işgalci İsrail'in katliamları nedeniyle buruk bir Ramazan ve bayram geçirdiklerini belirten Erbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir heyecan ve sevinçle karşıladığımız, rahmet, mağfiret ve bereket dolu manevi havasını soluduğumuz Ramazan Ayını uğurluyor, bir kez daha Ramazan Bayramını karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Korona virüs salgını altında yaşadığımız ikinci Ramazan ve karşıladığımız ikinci Ramazan bayramı… Bu salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Teravih namazlarında, iftar sofralarında, dost sohbetlerinde buluşamasak da, Ramazan Ayı’nın manevi atmosferi gönüllerimizi yine bir kıldı. Bu mübarek ayda yaptığımız tüm ibadetlerin, duaların kabul olmasını Cenabı Allah’dan niyaz ediyor, Mescidi Aksa’da, Kudüs’te ve tüm dünyada akan kanın, Siyonist zulmün durduğu, salgın hastalığın geride kaldığı, sıkıntıların bertaraf olduğu, güzel ülkemizde paylaşımda ve yönetimde adaletin hakim olduğu, Milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin huzur, barış ve refah içerisinde karşıladığı bayramlara ulaşmayı diliyor, Aziz Milletimizin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

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