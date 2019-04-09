Fatih Erbakan'dan Polis Haftası mesajı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından Polis Haftası’nı kutladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sosyal medya platformu Twitter'dan Polis Haftası’nı kutladı. Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı. "Vatan sathının dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımız'ın 174. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası’nı kutluyorum."

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