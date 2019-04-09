Fatih Erbakan'dan Polis Haftası mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından Polis Haftası’nı kutladı.09 Nisan 2019 Salı 20:15
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sosyal medya platformu Twitter'dan Polis Haftası’nı kutladı.
Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.
"Vatan sathının dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımız'ın 174. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası’nı kutluyorum."
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