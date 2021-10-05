Fatih Erbakan'dan "Paris İklim Anlaşması" çıkışı: Uyarıyoruz!..

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

Toplantıda gündeme dair konulara değinen Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak Paris İklim Anlaşmasına temkinli yaklaştıklarını söyledi.

Erbakan şunları söyledi:

“Bu temkinli yaklaşımımızın çok doğru ve yerinde olduğu geçmişte yaşanan birçok örnekle ortaya çıkmış oldu. Türkiye’nin imzalaması istenilen Paris İklim Anlaşmasının birtakım mahsurlar içerebileceğinden şüphe duyuyoruz. Ve buradan da yetkilileri, hükümeti uyarma vazifesini yapıyoruz.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Kyoto Protokolü 2005’ te yürürlüğe girdi. Bu protokolü yüzlerce az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere imzalattılar. Dünyadaki petrol üretiminin yüzde 40’ını yapan Amerika, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler bunu imzalamadı. Madem iklim değişikliğini engellemek istiyoruz, küresel ısınmayı engellemek istiyoruz, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi petrol tüketimiyse, bu petrol tüketimini en çok yapan ülkelerin önce bunu imzalaması gerekmez mi? Bunlar imzalamıyorlar, petrol tüketimini az kullanan, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler imzalıyor.

Bu nedenle bu Kyoto ile paralel olan Paris İklim Anlaşmasının da son derece dikkatli bir şekilde incelenmesi ve temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu anlaşmanın imzalanması halinde emperyalist ülkeler, batılı gelişmiş ülkeler ‘karbon salımınız fazla’ diye bir bahaneyle gelişmekte olan ülkelere fazla karbon salınımı cezası kesme hakkına sahip oluyorlar”

Oğuzhan Asiltürk açıklaması

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün cenazesine katılamayan Erbakan, “Hakkari’nin ilçelerinde aylar öncesinden belirlenmiş programlarımız vardı. O programları iptal etmek Hakkari için büyük bir acı olacaktı. Ona rağmen bu programları yarıda kessek mi diye düşündük ama uçak saatlerine baktığınızda ancak Van’dan gelebiliyorsunuz ve cenazeye yetişmemiz mümkün olmuyordu. Ondan dolayı da gelmemiz mümkün olmadı. Allah bütün geçmişlerimizin ve kendisinin taksiratını affetsin” diye konuştu.