Fatih Erbakan'dan önemli çağrı! 'Deprem bölgesinin demografik yapısı korunmalı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Erbakan, depremin ilk anından itibaren parti genel merkezi ve tüm illerde kriz masaları oluşturduklarını ve tüm teşkilatları ile depremden etkilenen bölgelerde vatandaşların yaralarını sarmak için seferberlik ilan ettiklerini dile getirdi. Deprem bölgesinde 12 bin Yeniden Refah Partisi teşkilat mensubunun arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldığını ve şu ana kadar bölgeye 380 tır içinde 200’ün üzerinde iş makinesi, 62 jeneratör ve çok sayıda yardım malzemesi gönderdiklerini kaydeden Erbakan, bölgede kurdukları 7 aşevinin de günde 2 bin 500 depremzedeye sıcak yemek servisi yaptığını söyledi.

Hazine yardımı çağrısında bulundu!

Siyasi partilerden milletin fedakarlık beklediğini ifade eden Erbakan, bu seneki hazine yardımlarının en azından yarısının depremzedelere verilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan deprem bölgesindeki vatandaşların önceden kalan doğalgaz, elektrik, internet ve su faturalarının silinmesi ve 11 ildeki gıda, temizlik ürünleri ve akaryakıttan yıl sonuna kadar vergi alınmaması çağrısı da yapan Erbakan, devlet bankalarına olan borçların ve kredilerin ötelenmesinin olumlu adımlar olduğunu kaydetti.

'Demografik yapı korunmalı'

Deprem bölgesinin, stratejik öneme sahip olması açısından demografik yapısının korunmasının büyük öneme sahip olduğunu belirten Erbakan, şöyle konuştu:

Buranın demografik yapısının değişmesi, buranın boşaltılması ülkemizin geleceği açısından, bekası açısından önemli bir tehlikedir. Ankara’daki depremzedelerimizle yaptığımız görüşmelerde önemli bir kısmı ‘Bir daha belki de hiç dönmeyeceğiz’ demektedirler. Halbuki dönmeleri ülkemiz açısından, milletimiz açısından çok daha hayırlıdır. Bu nedenle demografik yapının bozulmaması bakımından alınacak tedbirleri hükümetin alması gerekir.

Birincisi bölgede yabancı uyruklulara ve tüzel kişilere herhangi bir konut veya arazi satışının mutlaka durdurulması şu andan itibaren gereklidir. Öncelikle bölgeden ayrılmak istemeyen depremzedelerin ki bunlar da önemli bir miktardır. Bunların da barınma ısınma ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede kalmalarının sağlanması son derece önemlidir. Özellikle afet bölgesi başta olmak üzere ülkemize geçici mülteci olarak gelmek isteyen hiçbir sığınmacı ülkemizdeki olağanüstü koşullara istinaden kabul edilmemelidir.