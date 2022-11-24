Fatih Erbakan'dan Öğretmenler Günü mesajı! İşte öğretmenlere vaatleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

“İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızın yetişmesinin temel yapıtaşı, ana omurgası eğitimcilerimizdir." diyen Dr. Erbakan, "Böylesi kadim bir mesleğin mensupları olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her coğrafyasında üstün bir fedakârlık ve gönülden gelen bir sevgiyle mesleklerini icra etmektedir. Geçim derdi ile mücadele ederek, bazıları eşinden ve çocuğundan uzakta ve gerektiğinde şehadet şerbetini içerek, daha nice fedakârlıklarda bulunarak evlatlarımıza ilim ve irfanı öğretmektedir.” İfadelerini kullandı.

Öğretmenlerin bazı sorunlar yaşadığını söyleyen Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi iktidarında öğretmenler için şunları vadetti:

Yeniden Refah iktidarında ivedilikle uygulamaya koyacağımız icraatlarımızdan bazılarını buradan müjdeliyorum:

1) Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hak ve meslek itibarını önceleyerek revize edeceğiz. Bu kanunla öğretmenlerimizin haklarını sözde değil özde hale getirecek ve tüm haklarını kanunla teminat altına alacağız. Bu kanunda, öğretmenlik mesleğini bir stratejik meslek olarak tanımlayacağız.

2) Özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamına alacağız ve taban maaş uygulamasına geçerek kamu-özel fark etmeksizin tüm öğretmenlerimizin mesleğin hak ettiği ücrete ve meslek itibarına kavuşmalarını sağlayacağız.

3) İktidara gelir gelmez tüm memurlarımızın olduğu gibi öğretmenlerimizin maaşlarına ilk yıl %150, takip eden yıllar ise gerçek enflasyonun üzerinde yapacağımız zamlarla mali açıdan mesleğin itibarına yönelik gerekli iyileşmeleri tamamlayacağız. Geçim derdi, ek iş yaparak geçinmek durumunda kalmak gibi, öğretmenlerimizi asıl işleri olan eğitimden uzaklaştıran mali engelleri derhal ortadan kaldıracağız.

4) Öğretmen atama ve tayin sistemini aile bütünlüğünü sağlayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak çok iyi biliyoruz ki, aile bütünlüğünü sağlayamamalarından ötürü mutsuz olan eğitimcilerimiz, mesleklerini icra ederlerken verimli olamaz.

5) Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyacı olan 150 bin öğretmen açığını kapatmak üzere bir atama planlaması yapacağız. Bu atamaların gerçekleşmesinde uyulacak usulleri belirleyecek hak, adalet ve liyakat esaslı bir atama sistemini hızla devreye alacağız.

6) Öğretmenlerimizle ilgili hiçbir kararı tek başımıza almayacağımızı, biz yaptık oldu anlayışında olmadan, başta öğretmenlerimiz olmak üzere, onların temsilcileri STK’lar ve siyasi partiler ile birlikte kararlar alacağımızın taahhüdünü ve müjdesini veriyoruz.

Yeniden Refah İktidarında, öğretmenlerimizle ve onların yetiştirdiği nesillerimizde el ele ve omuz omuza çalışarak yaşanabilir bir Türkiye’yi, Yeniden Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimizi beyan ediyoruz. Bu vesile ile Gazi öğretmenlerimiz başta olmak üzere atanmış ve ataması yapılmamış tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Yine başta şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi hayırla yâd ediyor, Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyoruz.