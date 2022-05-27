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Gündem Fatih Erbakan’dan Melek Mosso açıklaması
Gündem

Fatih Erbakan’dan Melek Mosso açıklaması

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, kamuoyunu meşgul eden konser iptallerine ilişkin, ‘Batman’da da Isparta’da arkadaşlarımız büyük ölçüde belediyelerin borçları ve bu maddi imkansızlık içerisinde böyle konserlere para harcanmasının uygun olmayacağı saikiyle açıklama yapıyorlar. Biz Genel Merkez olarak bu kısmına katılıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 14:35:00 -
Fatih Erbakan’dan Melek Mosso açıklaması

 YENİ AKİT  ANKARA 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bir dizi ziyaretler ve programlar vesilesi ile bulunduğu Bursa’da basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Melek Mosso’nun Isparta’daki konserinin iptaline ilişkin Erbakan, "Batman’da da Isparta’da arkadaşlarımız büyük ölçüde belediyelerin borçları ve bu maddi imkansızlık içerisinde böyle konserlere para harcanmasını uygun olmayacağı saikiyle ifade ediyorlar. Biz Genel Merkez olarak bu kısmına katılıyoruz. İlçe belediyelerinin borçları yüz milyondan il belediyelerinin borçları milyardan başlıyor. Böyle bir noktada bu masrafların uygun olmayacağını düşünerek tepki gösterdiler. Biz bu noktada kendilerine katılıyoruz.” İfadelerini kullandı.

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