Fatih Erbakan'dan LGBT çıkışı: Bizim kırmızı çizgimiz ve refahın temeli...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'li belediyelerin destek verdiği LGBT'lilere üstü kapalı eleştiride bulunarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, sapkınların sözde onur yürüyüşü nedeniyle sosyal medyadaki destek mesajlarına, 'aile' vurgusunu yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Erbakan'ın paylaşımı kısa sürede birçok kişi tarafından destek gördü.
Erbakan paylaşımında, "Aile; toplumun özüdür. Aile; en güzel okuldur. Aile; refahın temelidir. Aile kırmızı çizgimizdir. 'Önce Ahlak ve Maneviyat' ilkemiz en büyük düsturumuzdur" ifadelerini kullandı.
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