Fatih Erbakan'dan LGBT çıkışı: Bizim kırmızı çizgimiz ve refahın temeli... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'li belediyelerin destek verdiği LGBT'lilere üstü kapalı eleştiride bulunarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, sapkınların sözde onur yürüyüşü nedeniyle sosyal medyadaki destek mesajlarına, 'aile' vurgusunu yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Erbakan'ın paylaşımı kısa sürede birçok kişi tarafından destek gördü. Erbakan paylaşımında, "Aile; toplumun özüdür. Aile; en güzel okuldur. Aile; refahın temelidir. Aile kırmızı çizgimizdir. 'Önce Ahlak ve Maneviyat' ilkemiz en büyük düsturumuzdur" ifadelerini kullandı. KADEM'den LGBT tepkisi! Sapkınlara destek veren CHP'li belediyeye tokat gibi cevap

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.