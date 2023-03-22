Fatih Erbakan'dan LGBT açıklaması! 'İtirazımız evlerinde yaşadıklarına değil'

Yeniakit.com.tr

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Habertürk canlı yayınında gündeme ve ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti’den gelen Cumhur İttifakı’na katılma teklifini basın açıklamasına saatler kala değiştirdiklerini belirten Erbakan, “Prensiplerimiz konusunda anlaşırsak, çok zor olsa da ittifakı yine gündemimize alabiliriz." dedi.

Eşcinsel sapkınlara karşı mücadelesinden dolayı hedefe konulan Erbakan, LGBT’nin özel hayatlarına değil, toplumdaki örgütlenmesine karşı olduklarını söyledi. Fatih Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

LGBT’nin örgütlenmesine ve normalleştirilmesine karşıyız. Yoksa evlerinde yaşadıkları bizi ilgilendirmez.

ÖNE ÇIKAN VİDEO