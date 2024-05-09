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Siyaset Fatih Erbakan'dan İslam ülkelerine çağrı! 'Bu vebal yakamızı bırakmaz'
Siyaset

Fatih Erbakan'dan İslam ülkelerine çağrı! 'Bu vebal yakamızı bırakmaz'

Yeniakit Publisher
2024-05-09 21:59:00 - 2024-05-09 22:06:08
Fatih Erbakan'dan İslam ülkelerine çağrı! 'Bu vebal yakamızı bırakmaz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslam dünyasına bir kez daha İsrail’in uyguladığı soykırım vahşetine karşı fiili adım atma çağrısında bulundu. Erbakan, “Masum sivil kardeşlerimize uygulanan bu vahşeti sadece kınayarak seyretmeye devam etmek, dünyada da ahirette de yakamızı bırakmayacak bir vebaldir.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Siyonist İsrail’in Refah’a saldırısına ilişkin İslam dünyasına seslenen Erbakan, “Bu noktada Müslüman ülke yöneticilerinin ciddi yaptırımlar ortaya koyması gereklidir. İsrail ve Amerika’ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulması dahi çok ciddi bir caydırıcı unsur olacaktır. Türkiye’nin de bunun için gerekli girişimleri hayata geçirmesi gereklidir.” ifadelerini kullandı.

‘Müslüman ülkelerin sessizliği kabul edilemez’

"Vahşet karşısında ‘Özellikle de Müslüman ülkelerin yöneticilerinin eylemsizliği kabul edilemeyecek boyuta ulaşmış durumdadır." diyen Erbakan, açıklamasında şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere çocuk katili siyonist rejim Hamas'ın ateşkes önerilerini kabul etmesine rağmen Refah’a saldırı başlattı. Siyonist canavarlar Gazze’de yaptıkları katliamın üzerine şimdi de Refah’ta kadın çocuk demeden masum insanları katlediyorlar. Aylardır sergiledikleri vahşeti artırarak devam ettiriyorlar.

Bu vahşete karşı Batı ülkelerinde dahi halklar tepki ortaya koyuyor. Amerika’da üniversite öğrencileri geniş kapsamlı protesto gösterileri düzenliyor, Fransa’da lise öğrencileri dersleri boykot ediyorlar. Tüm dünyada protesto mitingleri ve yürüyüşler düzenleniyor.
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Ancak ne acıdır ki yetki sahibi devlet yöneticileri seyretmekle veya sadece konuşmakla yetinmektedirler. Özellikle de Müslüman ülkelerin yöneticilerinin eylemsizliği kabul edilemeyecek boyuta ulaşmış durumdadır.

Bu noktada Müslüman ülke yöneticilerinin ciddi yaptırımlar ortaya koyması gereklidir. İsrail ve Amerika’ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulması dahi çok ciddi bir caydırıcı unsur olacaktır. Türkiye’nin de bunun için gerekli girişimleri hayata geçirmesi gereklidir.

Masum sivil kardeşlerimize uygulanan bu vahşeti sadece kınayarak seyretmeye devam etmek, dünyada da ahirette de yakamızı bırakmayacak bir vebaldir.”

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