Fatih Erbakan'dan HDP açıklaması: Milletin iradesine saygı duymalıyız

Diyarbakır'da konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, HDP'li vekillerin fezlekesine ilişkin, "Milletin iradesine ve Meclisteki temsilcilerinin vereceği karara saygı duymamız gerekir." dedi.

'Yeni Anayasa ortak mutabakatla hazırlanmalı'

Anadolu Buluşmaları kapsamında Diyarbakırlıları ziyaret eden Erbakan, kahvaltı programında basın mensuplarına konuştu. Yeni Anayasa çalışmalarını değerlendiren Dr. Erbakan, "Milli, yerli, sivil anayasa olması gerektiğini uzun zamandan beri ifade ediyoruz. Merhum Erbakan Hocamız da bunu ifade etmişti. Hatta anayasa değişikliği referandumunda 'Yetmez ama evet' demişti. Mevcut anayasanın düzeltilmesi lazım ama bu düzeltme için bugüne kadar 22 kez rötuş ve tamirat yapılmış. Tabiri caizse bir yamalı bohçaya dönmüş. Bundan sonra müdahale etmek, tamir etmek oldukça zor. Yeniden yerli, milli, sivil bir anayasa, hakkı üstün tutan, adaleti hâkim kılacak bir anayasa, isteyenin istediği yere çekip değişik bir şekilde uygulamasına mahal vermeyecek, inanç özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü en kapsamlı şekilde güvence altına alacak bir anayasanın yapılması uygundur. Ne muhalefet ne de iktidarın yaptım oldu anlayışıyla hareket etmeden milli mutabakat halinde bu adımın atılması gerekir. Meclis dışındaki partilerin görüşleri de alınarak mutabık kalınarak adım atılması hayırlı olur." diye konuştu.

'Demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi öneriyoruz'

İktidar ve muhalefet arasında tartışmalara neden olan sistem değişikliğine de değinen Erbakan, sistemlerin bir araç olduğunu ve kullanıma göre yararlı olup olmadığının değişkenlik gösterdiğini söyledi. "Sistem konusunu abarttıklarını düşünüyoruz." diyen Fatih Erbakan, şöyle konuştu:

"Olmazsa olmaz kırmızıçizgi olarak ifade ediliyor. İktidar başkanlık sistemini getirirken işsizliğimiz azalacak, döviz kurları düşecek, terör bitecek, Türkiye çağ atlayacak, şahlanacak dedi. Sisteme geçince dediklerinin hiçbirinin olmadığını gördük. Yoksulluk, fakirlik, işsizlik, alım gücünün düşmesi, borçlanma daha hızlı şekilde arttı. Muhalefet tam tersine parlamenter sisteme geçeceğiz ve bu dertlerden kurtulacağız, tüm bu dertlerin sebebi başkanlık sistemi demeye başladı. İkisi de doğru değil. Sistemler bir araçtır, bu aracı kimin ne amaçla nasıl kullanacağına göre iyi veya kötü olması değişir. Başkanlık sistemi ile iyi işler yapılabilir ancak mevcut başkanlık sistemi ideal sistemdir demiyoruz. Başkanlık sistemi tamir etmek düzeltmek için demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi önerimiz oldu. Meclisin güçlendirilmesi yani bütün yetkinin tek adamda toplanmasını önlemek adına gen soru gibi, güvenoyu gibi meclise yeniden bildirilmesi gereklidir. İçişleri, ulaştırma ve adalet bakanlığının eski sistemde bağımsız olması vardı ama o şimdi kalktı. Bunun tekrardan getirilmesi ve bununla birlikte bakanların milletin oyuyla seçilmiş insanların bakan olması, cumhurbaşkanı yardımcılarının seçilerek gelmesi, cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sınırlarının çerçevelerinin belirlenmesi, gerekirse partili cumhurbaşkanı sisteminin kaldırılması gerekiyor. Partili cumhurbaşkanlığı olduğu zaman atanan valilerde partinin il başkanı gibi oluyor."

'Milletin iradesine saygılıyız'

HDP'li milletvekilleri için meclise sunulan fezlekeye dair de konuşan Erbakan, "Fezlekeler hazırlanmış, meclise gönderilmiş. Hukuki bir süreç olduğu için çok fazla yorum yapmak istemiyoruz. Sonuçta milletin iradesi ve meclisteki temsilcilerin vereceği karara saygı duymamız gerekir." dedi.