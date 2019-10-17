Fatih Erbakan'dan flaş çağrı: Haklı davamızda yanımızda olmayan NATO üslerini kapatalım

Taha Emre Özdemir

Yeniakit.com.tr

'NATO askeri darbelerde hep başroldeydi'

NATO'nun Türkiye'deki askeri darbelerde hep başrolde olduğunu belirten Erbakan değerlendirmelerine şöyle devam etti:



"Türkiye’nin koşulsuz askeri, maddi ve stratejik desteğine rağmen, NATO’nun kuruluşundan bu yana Türkiye’ye hiçbir desteği ve faydası bulunmuyor. NATO, ne PKK ne de PYD ile mücadelede, ne de başka tehditleri başımızdan savmada yanımızda oldu. NATO, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda açık şekilde Türkiye’nin karşısında yer aldı. En son 15 Temmuz darbe girişimine NATO’nun desteği konusunda çok ciddi iddialar ortaya konuldu."

'Asıl görevleri ABD ve İsrail'e hizmet'

"Milli Görüş olarak yıllardan beri ifade ettiğimiz gibi; NATO demek, Amerika demektir. Asli görevi Amerika’nın menfaatlerine, İsrail’in menfaatlerine ve Büyük İsrail’in kurulmasına hizmet etmektir. NATO Siyonist İsrail’in arka plandaki en büyük moral ve destek gücüdür."

'İstemeyerek itiraf etti'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında ilk kez istemeyerek de olsa gerçekleri dile getirerek kendilerinin yıllardır söylediklerini teyit ettiğini vurgulayan Erbakan, şunları söyledi:

"Stoltenberg, 'NATO Amerika’nın menfaatleri aleyhine olabilecek hiçbir angajmanda yer almadı ve almayacak' dedi. Dolayısıyla NATO’nun bizim doğrularımıza göre değil, Amerika’nın hedefleri ve çıkarları doğrultusunda devreye giren bir örgüt olduğunu açıkça ifade etti. Stoltenberg böylelikle NATO’nun ‘hakkı değil, kuvveti üstün tutan” bir yapı olduğunu birinci ağızdan itiraf etmiş oldu. PKK/PYD sizin için terör örgütü olabilir, ülkenizi tehdit ediyor olabilir. Ancak bu örgütler Amerika ve muttefiklerinin gizli emellerine hizmet ediyorsa NATO bunlarla mücadelenizde sizinle olmaz, olamaz."

'NATO'nun üstlerini kapatalım'

"Haklı davalarımızda yanımızda olmayan, düşmanlarımızın yanında yer alan Amerikan/NATO’nun topraklarımızdaki üslerini kapatalım. Tüm NATO operasyonlarında yer alan askerlerimizi geri çekelim. Milli duruş sergilemeden, bu gerekli ‘fiili adımları’ atmadan sadece ‘Milli Dil’ kullanmamız yeterli olmuyor ve bunları cesaretlendiriyor . Türkiye gerekli adımları attığında, tüm bu Türkiye aleyhtarı aktörler Türkiye'nin önünde selam durmak zorunda kalacaklar."

"Son olarak Barış Pınarı Harekatı'na karşı tavrıyla şaşırtmayan ve İslam coğrafyasındaki tüm emperyalist işgallerde çok önemli rol oynayan NATO , 67 yıldır Türkiye’nin sırtında vebal, ayağında pranga olarak durmaktadır." diyen Başkan Erbakan, "En önemli üsleri topraklarımızda bulunan NATO, Türkiye’nin 67 yıldır koşulsuz desteğine karşılık Türkiye'ye her konuda koşulsuz köstek olmaya daha ne kadar devam edecek?” sorusunu yöneltti.