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Siyaset Fatih Erbakan'dan 'doğal gaz' açıklaması: Önemli ölçüde kapatacak
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'doğal gaz' açıklaması: Önemli ölçüde kapatacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karadeniz'de keşfedilen yaklaşık 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:58:00 -
Fatih Erbakan'dan 'doğal gaz' açıklaması: Önemli ölçüde kapatacak

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak öncesinden duyurduğu ve Cuma günü açıkladığı 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin yankısı sürüyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karadeniz'de keşfedilen yaklaşık 65 milyar dolarlık doğal gaz rezervi ile ilgili açıklamada bulundu.

Doğal gaz rezervinin tespitinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Refah lideri Fatih Erbakan, enerji ithalatı nedeniyle her yıl milyarca doların yurtdışına çıktığını söyledi. Keşfin olumlu olduğunu belirten Erbakan, bu doğal gaz rezervinin cari açığı önemli ölçüde kapatacağını ifade etti.

Erbakan, Türk ekonomisinin düze çıkması için borç ve faiz ekonomisi yerine üretim ekonomisinin uygulanması gerektiğini vurguladı.

İşte Fatih Erbakan'ın yaptığı o açıklama:

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