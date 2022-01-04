Fatih Erbakan'dan dikkat çeken zam çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 30.5 oranındaki zammı değerlendirdi. Erbakan açıklamasında, "2022 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılan yıllık zam neredeyse aylık enflasyon oranı kadar ve dolayısıyla yok hükmünde. Bu şartlar altında 'Allah memurumuza, emeklimize yardım etsin' demek herhalde en doğrusudur." ifadelerini kullandı.



Son dakika gelişmesine göre, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 30.5 oranındaki zamla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yapılan zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında duyurmuştu.

"Yıllık enflasyon ilerliyor"

Fatih Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bağımsız araştırmacıların hesapladığı enflasyon oranı ise aylık ‘yüzde 19,35’, yıllık ise ‘yüzde 82,81’ olarak açıklandı. Yıllık enflasyon büyük bir hızla üç haneli rakamlara doğru gidiyor.

Bu veriler dikkate alındığında asgari ücrete yapılan zammın daha şimdiden yok olduğu görülüyor. Yüzde 50'lik asgari ücret artışından hemen sonra başlayan zam yağmuru ve “aylık neredeyse yüzde 20”,“yıllık yüzde 83’lük enflasyon” maaşları daha çalışanın eline geçmeden pula çevirdi.

2022 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılan yıllık zam ise neredeyse aylık enflasyon oranı kadar ve dolayısıyla yok hükmünde.

4 kişilik aile için açlık sınırının 5 bin liraya, yoksulluk sınırının 15 bin liraya dayandığı ülkemizde; en düşük memur maaşı “5 bin 665 liraya”, en düşük memur emeklisi aylığı “4 bin 37 liraya” çıktı. İşçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı da 2500 liraya çıktı.

"Allah emeklimize yardım etsin"

Bu şartlar altında “Allah memurumuza, emeklimize yardım etsin” demek heralde en doğrusudur.