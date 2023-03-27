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Siyaset Fatih Erbakan'dan dikkat çeken CHP zihniyeti çıkışı!
Siyaset

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken CHP zihniyeti çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 03:10:00 -

TRT Haber canlı yayınında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma sebebine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'na sunduğu mutabakat şartlarının millete faydalı olacağına yürekten inandıklarını belirten Dr. Erbakan, ittifaka katılmaya karar sürecinde etkili olan bir düşüncelerini de şöyle anlattı:

"Ülkemizin yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz" suçlamasıyla muhatap olmak istemedik.

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