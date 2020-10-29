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Siyaset Fatih Erbakan’dan çok sert tepki: Bu caniliktir, insanlık dışıdır
Siyaset

Fatih Erbakan’dan çok sert tepki: Bu caniliktir, insanlık dışıdır

Ermenistan güçlerinin, Berde kentindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ermenistan’ın gerçekleştirmiş olduğu Berde saldırısı caniliktir ve insanlık dışı bir eylemdir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 08:26:00 -
Fatih Erbakan’dan çok sert tepki: Bu caniliktir, insanlık dışıdır

Tarihte olduğu gibi, bugün de sivil katliamlara devam eden işgalci Ermenistan güçleri, dün Azerbaycan’ın Berde kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 21 sivil şehit düştü. Aynı zamanda 70’ten fazla sivil yaralandı.

Dünya kamuoyu Ermenistan’ın sivil katliamlarına sessiz kalırken, Türkiye’den peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, Ermenistan’ın Berde’deki sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Erbakan, saldırının canilik ve insanlık dışı bir eylem olduğunu vurguladı.

Yeniden Refah lideri Erbakan şunları yazdı:

Ermenistan’ın gerçekleştirmiş olduğu Berde saldırısı caniliktir ve insanlık dışı bir eylemdir. Yapılan bu hainliğe en güçlü şekilde cevap verilmelidir. Saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan’lı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve soydaşlarımıza başsağlığı diliyorum.

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Yorumlar

deniz

ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR HABERLERDEN İZLEDİKLERİMİZ MİSKET BOMBASI ATIYOR SAHADA TOKATI YİYİNCE ERMENİSTAN KAH..LİK YAPARAK SİVİLLERE SALDIRIYOR ŞE..FSİZ ERMENİSTAN DEVLETÇİĞİ
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Misafir

Adam gibi adam ERBAKAN seni çok seviyoruz erbakan Allah yolunuzu açık etsin
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