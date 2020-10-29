Fatih Erbakan’dan çok sert tepki: Bu caniliktir, insanlık dışıdır

Tarihte olduğu gibi, bugün de sivil katliamlara devam eden işgalci Ermenistan güçleri, dün Azerbaycan’ın Berde kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 21 sivil şehit düştü. Aynı zamanda 70’ten fazla sivil yaralandı.

Dünya kamuoyu Ermenistan’ın sivil katliamlarına sessiz kalırken, Türkiye’den peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, Ermenistan’ın Berde’deki sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Erbakan, saldırının canilik ve insanlık dışı bir eylem olduğunu vurguladı.

Yeniden Refah lideri Erbakan şunları yazdı:

“Ermenistan’ın gerçekleştirmiş olduğu Berde saldırısı caniliktir ve insanlık dışı bir eylemdir. Yapılan bu hainliğe en güçlü şekilde cevap verilmelidir. Saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan’lı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve soydaşlarımıza başsağlığı diliyorum.”