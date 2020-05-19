  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı
için kalan
Siyaset

Fatih Erbakan’dan çok sert tepki: Bedavacılık yapmayın, gelin er meydanına çıkın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kiralık vekil çıkışı sonrası konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:25:00 -

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uyguladığı 'Kiralık Vekil' uygulamasını yeniden gündeme getirmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Biz10 TV'ye katılan Erbakan, 'kiralık vekil' tartışmalarına ilişkin "Kiralık milletvekili söylentileri dolanıyor. Bu hoş karşıladığımız bir durum değildir. Er meydanına çıkan partilerin kendi bileklerinin hakkıyla, alın teri ile seçime girmeleri lazım. Böyle bedavacılıkla, kaçamakla olmaz. Yeni kurulan partilere çağrım şudur. Herkesin seçime girme hakkını bileğinin hakkıyla elde etmesi lazım" dedi.

Fatih Erbakan, ‘Gün bu gündür’ dedi ve tarihi çağrıyı yaptı! '9 Şubat pazar günü...'
Fatih Erbakan, ‘Gün bu gündür’ dedi ve tarihi çağrıyı yaptı! '9 Şubat pazar günü...'

Gündem

Fatih Erbakan, ‘Gün bu gündür’ dedi ve tarihi çağrıyı yaptı! '9 Şubat pazar günü...'

Fatih Erbakan’dan dikkat çeken çağrı: Ağlayıp sızlanmak yerine harekete geçelim
Fatih Erbakan’dan dikkat çeken çağrı: Ağlayıp sızlanmak yerine harekete geçelim

Gündem

Fatih Erbakan’dan dikkat çeken çağrı: Ağlayıp sızlanmak yerine harekete geçelim

Fatih Erbakan koronavirüsün arkasındaki ülkeyi açıkladı
Fatih Erbakan koronavirüsün arkasındaki ülkeyi açıkladı

Gündem

Fatih Erbakan koronavirüsün arkasındaki ülkeyi açıkladı

Erbakan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Ankara Barosu'na böyle tepki gösteriyorlar
Erbakan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Ankara Barosu'na böyle tepki gösteriyorlar

Gündem

Erbakan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Ankara Barosu'na böyle tepki gösteriyorlar

Fatih Erbakan'dan darbe açıklaması: Bu iktidar giderse biz ne olacağız?
Fatih Erbakan'dan darbe açıklaması: Bu iktidar giderse biz ne olacağız?

Siyaset

Fatih Erbakan'dan darbe açıklaması: Bu iktidar giderse biz ne olacağız?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Kiralık olacak kim?Bayağı bir midesi genişmiş.
  • Yanıtla

vatandaş

bunu anlamaları için karşındakilerin adam olması gerek ama hepsini toplasan bi tane etmez sadece ...... ediyorlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cihat Yaycı'nın istifasını neden kabul etti? İşte olayın perde arkası
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cihat Yaycı'nın istifasını neden kabul etti? İşte olayın perde arkası

Tümamiral Cihat Yaycı'nın önce görev değişikliği ardından da istifası gündeme bomba gibi düştü. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cihat Yaycı ..
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a tokat gibi sözler! ‘İspat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir’
Gündem

Melih Gökçek’ten İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a tokat gibi sözler! ‘İspat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir’

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi hakkında yorum yapan Ekrem İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a "Gökhan Söyled..
Tiyatroya tam gaz devam... İBB'den güldüren anket
Gündem

Tiyatroya tam gaz devam... İBB'den güldüren anket

İstanbullulara hizmet yerine skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun'un aç..
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı