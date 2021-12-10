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Ekonomi Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi: Bunun altındaki zam maaş sayılmaz
Ekonomi

Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi: Bunun altındaki zam maaş sayılmaz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 4 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 20:27:00 -
Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi: Bunun altındaki zam maaş sayılmaz

Haber Global TV’ye konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Asgari ücrete en azından yüzde 50 zam yapsınlar. 2 bin 825'i, 4 bin 200 küsura çıkartsınlar. Bunun altında herhangi bir zam, maaş zammı sayılmaz. Çünkü enflasyonun durumu ortada' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başankanı Fatih Erbakan, Haber Global TV'de ‘Siyaset Özel” proğramına konuk oldu.

Fatih Erbakan'ın yaptığı açıklamalardan bazı bölümler şöyle:

Asgari ücret ne olmalı?

Asgari ücretli çalışan oranı da iş gücü içerisinde çok fazla Türkiye'de. TÜİK'in rakamına inanmak mümkün değil. Vatandaş çarşıya pazara gittiğinde hissediyor zaten. Keza bende öyle. Asla bilimsel değil gerçek değil. Üretici enflasyonu yüzde 45-46 ise tüketici enflasyonu da en az o kadardır. Aradaki 20 puanlık farka üretici nasıl dayanacak. Tabi açlık sınırı 4 kişilik aile için 3 bin 890 lira şeklinde ifade ediliyor. Asgari ücrete 1500 lira zam yapsanız da açlık sınırına geliyor. Onun için biz de dedik ki yüzde 70 zam yapılması lazım. Ama tabi bu iktidardan bunu beklemek çok büyük bir beklenti olur. Ama en azından yüzde 50 yapsınlar. 2 bin 825'i 4 bin 200 küsura çıkartsınlar. Bunun altında herhangi bir zam, maaş zammı sayılmaz. Çünkü enflasyonun durumu ortada. Yüzde 70 yapılabilir. Eğer kaynaklarınızı faize, imtiyazlı holdinglere ve israfa ayırmak yerine halka ayıracak olursanız o zaman yapılabilir. Enflasyon ve döviz kuru böyle giderse yüzde 70 de artık yetmeyecek. Yüzde 100'e çıkartmak lazım.

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