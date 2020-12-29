Fatih Erbakan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Açıklanan rakam beklentileri karşılayamadı"

Açıklanan rakamın beklentilerin uzağında kaldığını ifade eden Erbakan şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir. Yani “resmi ifadeye göre” bile Türkiye’de ürün fiyatları bir senede yüzde 14 artmıştır. Gerçek enflasyonun ortaya konan bu enflasyon oranlarının en az iki katı düzeyinde olduğu toplumun bir çok kesimi tarafından hissedilen bir gerçektir. Bu tablo karşısında 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 30’un altında olması halinde, bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağını daha önceki açıklamalarımızda ifade etmiştik. Bu sebeple Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması ve asgari ücretin en az 3500 TL seviyesine getirilmesi gerektiğini de vurgulamıştık. Ancak maalesef ki “net 2825 TL” olarak açıklanan 2021 yılı asgari ücret düzeyi bu seviyenin çok altında kalarak beklentileri karşılayamamış, her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca asgari ücretliyi ve ailelerini hayal kırıklığına uğratmıştır."

"Milletimizin yüzü Yeniden Refah ile gülecek"

Açıklanan rakamla asgari ücretlimizin, kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını karşılaması, çoluk-çocuğunun sağlıklı beslenmesini sağlamasının mümkün olmadığını belirten Erbakan, "7 milyon asgari ücretlimiz, aileleriyle birlikte hesap edildiğinde 30 milyon vatandaşımız bu seneyi de yoksulluk, geçim sıkıntısı mücadelesi ile geçireceklerdir. Allah asgari ücretlilerimizin ve tüm dar gelirli vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimizde ilk işimiz asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına yüzde 50 zam yapmak olacak, takip eden senelerde de mutlaka gerçek enflasyon oranının üzerinde maaş zamları yapacağız. Milletimizin yüzü Yeniden Refah’la gülecek inşallah." ifadelerini kullandı.