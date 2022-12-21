Fatih Erbakan'dan "aileyi koruyacağız" vaadi!

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Ailenin korunmasına yönelik Anayasa teklifi TBMM gündemine girerken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da

"aileyi koruyacağız" diyerek Yeniden Refah iktidarında atacakları adımları anlattı.

"Yeniden Refah iktidarında toplumun temeli geleceğimizin teminatı aile müessesini korumak için en etkili tedbirleri alarak, en etkili adımları atacağız." diyen Dr. Erbakan, İstanbul Sözleşmesi ile 6284'e dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Birinci atılacak adım aile ve sosyal politikalar alanındaki Batı'nın ve Avrupa Birliği'nin dayatması olan İstanbul Sözleşmesi ile 6284 Sayılı Kanunu ortadan tümüyle kaldırmak, Dinimize, inancımıza, kültürümüze, tarihimize ve temel değerlerimize uygun kanunlar ve düzenlemelerle aileyi korumak olacak.

Genç neslin yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Erbakan, "Bu noktada atacağımız ikinci adım, önce ahlak ve maneviyat anlayışına hakim, nefis terbiyesini, maneviyatçılığı, ahireti esas alan bir nesil yetiştirerek aile müessesini teminat altına almak olacak." dedi.

Medyanın gençlere yönelik tehditlerine de değinen Dr. Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

Üçüncü adım, gece-gündüz ifsada çalışan birtakım medyadaki yayınların ortadan kaldırılması, medyanın kültürümüze, inancımıza ve toplumsal değerlerimize uygun hale getirilmesi böylece gençlerimizi ifsad eden bu yayınlardan gençlerimizi kurtarmak olacak.