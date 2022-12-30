Fatih Erbakan'dan 6'lı masa açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adayı konusunda 6’lı masanın anlaşamadığını belirterek, “Akşener ve İYİ Parti kanadı bir başka aday isterken, Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ‘Anadolu Buluşmaları’ programı kapsamında Diyarbakır’a gitti. Yenişehir ilçesindeki bir otelde parti temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, 6'lı masada yaşanan gerginliğe değindi.

"6'lı masa ciddi problemler yaşamaya gebedir"

6’lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sıkıntıların yaşandığını ifade eden Erbakan, “Bir defa cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinde kendi aralarında problemleri var. Akşener ve İYİ Parti kanadı bir başka aday isterken, Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Bu noktada ciddi problemler yaşanabileceği gözüküyor. Biz sürekli söylüyoruz, masanın ayaklarından çatırtılar geliyor. Bu masa ciddi problemler yaşamaya gebedir.

İktidarın Suriye ile görüşmelerini olumlu karşılıyoruz. Bunu uzun zamandan beridir ifade ediyoruz. Suriye’deki mevcut yönetimle kavga ederek, küs durarak sorunları çözebilmek mümkün değil. Keşke en başından böyle bir tavır takınılsaydı. Zararın neresinden dönülse kardır. Aklın yolu birdir. Bunun için de tabii ki görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu bakımdan Suriye ile görüşmeleri olumlu karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan ve beraberindekilerle daha sonra esnafı ziyaret etti.