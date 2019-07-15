Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı!
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümünde mesaj yayımladı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:55
yeniakit.com.tr
15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümünde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan mesaj yayımladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbakan, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 'Geceye yenilmeyen her kişiye ödül olarak bir sabah, bir gündüz, bir güneş vardır.' " ifadelerinde bulundu.
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