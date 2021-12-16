Fatih Erbakan'da asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253,4 TL olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret artışının son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış olacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, "İktidar maaş zamları noktasında bugüne kadar ortaya koyduğu icraatı nedeniyle düşük tuttuğumuz tahminimizin üzerinde bir asgari ücret açıklayarak kendisinden beklenmeyecek bir iş yaptı. Tabi ki asgari ücret 19 seneden beri olduğu gibi bu sene de olması gereken seviyeye ulaşmadı. Bizim daha önce ifade ettiğimiz gibi yüzde 70 artış yapılsaydı, en azından yüzde 60’lık yıllık enflasyonun 10 puan üzerinde bir artış yapılmış olurdu. Bununla birlikte asgari ücretten vergi alınmayacak olması, elbette ki olumlu bir gelişmedir. Vurgulanması gereken önemli bir husus da, bu asgari ücret zammını “50 senenin en yüksek artışı” olarak lanse etmeleridir ki, bu tamamen asılsız bir iddiadır. Çünkü Merhum Erbakan Hocamızın başbakan olduğu 54. Hükümet döneminde işçiye yüzde 100, memura yüzde 200, Bağkur emeklisine yüzde 320 maaş artışı sağlanarak dünya rekoru kırılmıştı." dedi.