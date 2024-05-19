Fatih Erbakan’a bir kez daha hatırlatın! Zihinler unutur tarih unutmaz! Yıllar önce haber bültenleri bile böyleydi

Sosyal medyada paylaşılan bir video hafızaları bir kez daha yılar öncesine götürdü. Uzun süre vesayetçiler tarafından Müslümanlara karşı uygulanan başörtü zulmü, dönemin televizyon ekranlarından yayınlanan haber bültenlerinde oldukça sıradandı. Tarihe kazınan o videolardan bir tanesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Vesayetçi laikçilerin siyasi simge bahanesi ile uyguladığı başörtüsü yasağı, Türkiye'nin onlarca yıl tartıştığı sorunlardan biriydi. Türkiye’de başörtüsü yasağının en fazla mağduriyet ve tartışma çıkardığı yer üniversiteler oldu. Bir dönem başları örtülü olduğu için birçok öğrenci yüksek öğrenim hakkını kullanamadı. Yasaklarla ilgili uygulamalar, 1990'ların ikinci yarısındaki 28 Şubat süreciyle zirveye çıktı. Fatih Erbakan’a bir kez daha hatırlatmada fayda var ki, O yıllar TV’deki haber bültenleri böyle veriliyordu.

28 Şubat döneminde askerin müdahalesiyle iktidardan uzaklaştırılan Refah Partisi, Anayasa mahkemesi tarafından "irticai faaliyetlerin odağı olmak" suçlamasıyla kapatılınca, yola Fazilet Partisi olarak devam etti. 1999'daki seçimde ilk başörtülü milletvekili Fazilet Partisi’nden çıktı. Ancak Merve Kavakçı’nın TBMM'ye girişi yeni bir başörtüsü krizini doğurdu. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Kavakçı’nın meclise başörtülü gelerek ‘devlete meydan okuduğunu’ söyledi ve engel olunmasını istedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

O yıllar meclise başörtüsüyle katılmak devlete meydan okumak olarak algılanıyordu. Kavakçı yemin edemedi. O tarihlerde bugünkü Yeniden Refah Partisinin genel Başkanı Erbakan’ın babası Necmettin Erbakan, Fazilet Partisi’nin genel başkanıydı ve başörtüsü için mücadele veriyordu.

2002 yılındaki seçimlerde Ak Parti'nin iktidara gelmesiyle, başörtüsü yasağında ani bir değişim olmadı. Başörtüsü, hâlâ hassas bir tartışmaydı. Uygulamada bazı yumuşamalar olsa da, yasal düzenleme yapılmadı. Yüksek mahkemelerin verdiği kararlar da, yasağın kaldırılmasına engel oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek iradesi yasakları ortadan kaldırmaya yetti. 2007'de YÖK başkanlığındaki değişimle, üniversitelere başörtülü öğrencilerin girmesinin önü açıldı. YÖK başkanının rektörlüklere gönderdiği talimatla yasak uygulamada kalktı.

Son seçimlerde aday çıkararak bazı bölgelerde CHP’nin seçim kazanmasına sebep olan Fatih Erbakan’ın söz konusu eski görüntüleri ve CHP’nin zulmünü hatırlayıp hatırlamadığı merak ediliyor.