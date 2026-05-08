Terörsüz Türkiye süreci uzarsa tıkanma riski doğar

MUHAMMET KUTLU ANKARA

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis’te Parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye’ye ilişkin, “Süreç uzarsa tıkanma riski o zaman doğacaktır” dedi. PKK’dan kaynaklanan terör sorunu ve Kürt meselesinin birbirinden ayrılmasının gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, şunları dile getirdi:

Başından beri destek verdik

“Raporumuzda Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir var olan şiddet sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladık. Süreç uzarsa tıkanma riski o zaman doğacaktır. Mümkün olan en yakın şekilde bu sorunları çözmek gerekiyor. Şiddet sorunu ile Kürt meselesini birbirinden ayırmak lazım. Gerçekten silah bırakılıp bırakılmadığına dair durum netleşmedi. Bize göre sorun tek boyutlu değil, Türkiye’nin mutlaka halletmesi gereken bir şiddet sorunu var. Başından beri sürece destek verdik. Çözümün zor olmadığını, samimiyet, kararlılık ve irade varsa çözümün mümkün olduğunu defaatle dile getirdik. Komisyon’da görev aldık, raporumuzu sunduk. En somut raporlardan birisini biz verdik. Ayrıca 11 maddelik bir kanun teklifimiz var. Komisyona sunduk. Diğer siyasi partileri de taslağa katkı sunmaya davet ettik. Partilerin büyük bölümü olumlu buldu. İyi bir tartışma zemini olduğunu belirttiler. İsteriz ki kamuoyu bunu tartışsın.”

FAİLİ MEÇHULLER ÇÖZÜLMELİ

Şüpheli ölümlere ilişkin başlatılan yeni soruşturma sürecine de değinen Yapıcıoğlu, Gülistan Doku cinayeti için, “Ucu nereye giderse gitsin çözülmeli” derken, Rojin Kabaiş cinayeti için de “Ümit ediyoruz ki bu olay da bütün yönleriyle aydınlatılır” görüşünü kaydetti. Geçtiğimiz hafta beş yaşındaki bir çocuğun köpeklerce öldürülmesinin herkesi üzdüğünü vurgulayan Yapıcıoğlu, başıboş sokak köpekleri sorunun çözülmediğini belirterek, “Sorun hayvanların kendisi değil, doğru yerde tutulmamasıdır. İnsan sağlığını öncelemek bütün hayvanların itlaf edilmesini istemek değil. Bu ikisini birbirine karıştırmayalım” diye konuştu.

İSRAİLLİLER ÇIKARILSIN

Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail saflarında soykırıma katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik Meclise verdikleri kanun teklifinin akıbetinin sorulması üzerine ise, şunları söyledi: “HÜDA PAR olarak iki yıl önce soykırıma katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması için kanun teklifi verdik. Tüm partilere de gerek teklifin hazırlanması gerekse Genel Kurul gündemine alınması konusunda teklifte bulunduk. Ancak bizim teklifimizden sonra 100’ün üzerinde teklif Genel Kurul gündemine alınıp kanunlaşmasına rağmen bizim teklifimiz hala bekliyor.” CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk olayları da sorulan Yapıcıoğlu, “Rezalet diz boyu. Utanarak söylüyorum. Öyle iddialar var ki çalışmayan kişileri belediyelerde çalışıyor gösterip sonra onunla gönül eğlendiriyorlar” tepkisini verdi.