Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranını açıkladı! Birçok partiyi geride bırakıyorlar

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, kendileri tarafından yapılan bir seçim anketinde yüzde 10'un üzerinde oy aldıklarını söyledi.

Tivi6'da Nur Batu'nun programına konuk olan Fatih Erbakan, son seçim anketinde yüzde 10,5 oy aldıklarını ve parti üye sayısında 350 bine yaklaştıklarını açıkladı.

İşte Erbakan o açıklamaları:

Türkiye geneli 69 ilde geniş kapsamlı bir anket yaptık. Kararsızlar dağıtıldıktan oy oranımız yüzde 10,5 çıktı. Dolayısıyla bizim baraj problemimiz yok. Biz bunu görüyoruz. Bir baraj problemimiz olmayacak. Yüzde 7 barajı bizi ilgilendirmeyecek. Bunu resmi olarak üye sayımız ile bunu göstermek istiyoruz. Buna ağırlık vermeye başladık. Şu anda 350 bin üyemiz var. Bizden yıllar önce kurulmuş partiler daha 350-400 bini yeni geçtiler. Biz bu sayımızı 500 bin yaparsak bizim baraj problemimizin olmadığını kamuoyunu göstermenin gayretini yaşıyoruz.