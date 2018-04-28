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Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!

Erbakan Vakfı Ankara Anadolu Hotels’de il ve ilçe temsilcileri istişare toplantısı düzenledi. Fatih Erbakan yeni parti mesajı vererek 'Refahın Vakti Geldi' dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 22:09
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni parti sinyali verdi. Fatih Erbakan, Milli görüş davasını tam manası ile savunacak hakkın hakimiyeti için çalışan bir partiye ihtiyaç olduğunu ve yeniden 'Refahın Vakti Geldi'ğini ifade etti.

Tüm Türkiye'den katılımın oldukça yüksek olduğu istişare toplantısında konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, teşkilat mensuplarına son siyasi gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

'MİLLİ GÖRÜŞ DAVASINI SAVUNACAK BİR PARTİ!'

Saadet Partisi Yönetiminin Rahmetli Erbakan Hoca'nın düşmanlarına ödül verdiğini, partiyi Osmanlıya zalim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na değnek yapamaya çalışanların milli görüşü temsil edemeyeceğini, CHP'yi, HDP'yi, Abdullah Gül'ü ve Abdullatif Şener'i destekler hale geldiğini her geçen gün Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığını ve bu nedenle milli görüş davasını tam manası ile savunacak hakkın hakimiyeti için çalışan bir partiye ihtiyaç olduğunu ve yeniden “Refahın Vakti Geldi'ğini ifade etti.

Temmuz 2018'e kadar Kurulacak olan yeni parti için ilk hedefi belirleyen Dr. Fatih Erbakan ilk sınav ve ilk hedefin 30 Mart 2019 Yerel seçimleri olduğunu söyledi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 22:09
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