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Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Vatandaş alternatifsizlikten ve çaresizlikten dolayı yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Seçimin özeti bu ancak 30 yıl sonra 2024 yerel seçiminde İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah" dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 21:42
Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz nasıl ki 1994'te Refah Partisi olarak SHP'den İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 yıl sonra 2024 yerel seçiminde İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah" açıklamasını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz nasıl ki 1994'te Refah Partisi olarak SHP'den İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 yıl sonra 2024 yerel seçiminde İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah." dedi.

Erbakan, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Yeniden Refah Partisi Çorum 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan'ın gösterdiği hedeflere ulaşmak için çabaladıklarını söyledi.

"Vatandaş yağmurdan kaçarken doluya tutuldu"

İstanbul'un da hedefler arasında yer aldığını belirten Erbakan, "Ben muhalefeti tasvip ettiğim için ya da seçimi kazandığı için bunu anlatmıyorum. Vatandaş alternatifsizlikten ve çaresizlikten dolayı yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Seçimin özeti bu ancak biz nasıl ki 1994'te Refah Partisi olarak SHP'den İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 yıl sonra 2024 yerel seçiminde İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah." diye konuştu.

Erbakan, Anadolu'nun her yerinde aynı coşku ile karşılaştıklarını kaydederek, "İnsan seliyle dolan bu salon, bizlere bir gerçeği müjdeliyor. Geç de olsa, ikinci 40 yılda da olsa, Erbakan hocamızın gösterdiği hedeflere muhakkak ulaşacağız, dünya siyonizmini ve zalimleri bu salonları dolduran hasbi dava erleriyle mağlup edeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi iktidarında sadece inanç ve ibadet özgürlüğü değil, aynı zamanda paylaşımda ve yönetimde adaletin tesis edileceğini dile getiren Erbakan, Yeniden Refah iktidarında milletin, mutluluğun ve huzurun temel şartlarına kavuşacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 21:42
  1. İstanbul
  2. Çorum
  3. Fatih Erbakan
  4. Yeniden Refah Partisi

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