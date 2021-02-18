Fatih Erbakan Şanlıurfa'da konuştu: 'Erken seçim olma ihtimali yüksek'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında ziyaret ettiği Şanlıurfa'da, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Gösterilen ilgi ile motive oluyoruz'

Sözlerine havalimanında kendisini karşılamaya gelen yüzlerce araçlık konvoya eşlik edenlere ve il başkanlığı önünde toplanan partililere teşekkür ederek başlayan Erbakan; gördükleri ilgi, heyecan ve coşkunun kendilerini Milli Görüş'ün ikinci kırk yılı için motive ettiğini belirtti.

'Gördüğümüz heyecan ve coşku daha da umutlandırdı'

Erbakan şunları söyledi:

"Hz. İbrahim'in memleketi Şanlıurfa'da gördüğümüz heyecan, coşku bizi daha da çok umutlandırdı. Bunun için başta özveriyle çalışan İl başkanımız ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin dört bir yanında da büyük bir ilgi ve teveccühe mazhar oluyoruz."

'Erken seçim olma ihtimali yüksek'

Bir gazetecinin 'erken seçim' sorusuna da cevap veren Fatih Erbakan, yaşanan ekonomik sorunların çözümü için Milli Görüş'ün iktidara gelmesi gerektiğini, borç ve faiz ekonomisine dur denmesi için bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu şu ifadelerle dile getirdi: "Erken seçim kararı alınırsa sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olma ihtimali doğacak. Bundan dolayı erken seçimin olacağını düşünüyoruz. Tabi zamanını kestiremiyoruz. 2023'den 6 ay önce de olsa erken seçim ihtimali yüksek. Bu gidişattan dolayı bir an önce erken seçim olsun diyoruz. Biz de zaten ülkemizin dört bir yanında seçime yönelik çalışmalarımıza gayretli bir şekilde devam ediyoruz. 200 bine yakın sandığa 50 bin müşahit hazır. Köy ve mahalle temsilcilerimizin yarıya yakınını belirledik. Milletimiz için hayırlısı olsun. Sahada en çok teveccüh gören parti olduğumuzu da belirtmek isterim."