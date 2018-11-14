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Fatih Erbakan, partiyi Cuma namazı sonrası kuracak

Erbakan, partiyi Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazında kuracaklarını açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:55
Fatih Erbakan, partiyi Cuma namazı sonrası kuracak

Milli Görüş lideri ve Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, kuracağı yeni parti için sosyal medya hesabından davetiye yayımladı. Erbakan, partiyi Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazında kuracaklarını açıkladı. 

"Beklenen an geldi"

Saadet Partisi'nden ayrılan bir ekiple birlikte yeni bir parti kurma hazırlığı yapan Fatih Erbakan, yeni partinin kuruluşunu anlatan afişi "Buyurun başlıyoruz" sözleriyle paylaştı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beklenen an geldi, partimizi kuruyoruz" diyerek, 23 Kasım Cuma günü cuma namazında Hacı Bayram Veli camisini adres gösterdi. 

İşte Erbakan'ın o paylaşımı: 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:55
  1. Fatih Erbakan
  2. Hacı Bayram Veli Camii
  3. buyurun başlıyoruz
  4. Milli Görüş

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