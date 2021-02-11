Fatih Erbakan, 'Milli Uzay' hamlesini değerlendirdi: Destekliyoruz ancak...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'Halkın birinci gündemi ekonomik sıkıntılar'

Erbakan şunları kaydetti:

"Öncelikle dün Irak'ta operasyonda şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak, bugüne kadar millet olarak verdiğimiz bütün şehitlerimizi de hayırla yad ediyoruz rahmetle anıyoruz. Tabii ki son dönemde yaptığımız toplantılarımızda büyük ağırlıkla Türkiye'deki geniş halk kitlelerinin milyonlarca insanımızın asıl gündemi olan ekonomik sıkıntıları, geçim derdini, yüksek enflasyonu, yoksulluk konularını işliyoruz. Çünkü Bizler Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında her kademeden teşkilat mensubumuzla; esnaf ziyareti, köy taramaları, mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Buradan elde ettiğimiz veriler aldığımız bilgiler şahit olduğumuz olaylar aslında vatandaşın şu anda büyük ölçüde ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu ve gündeminin asıl birinci maddesinin geçim derdi olduğunu göstermektedir."

'Bizzat hükümet tarafından açıklanan yardım rakamları durumumuzu ortaya koyuyor'

"Milletimiz için dar gelirli milyonlar için üzülüyoruz ve bu sebeple gerçekleri ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Milletimizin alım gücü Avrupalı insanların beşte biri hatta 7'de 1'i seviyesinde. Bu sıkıntıların gerçek olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de her zaman verdiğimiz örnekte olduğu gibi bizzat hükümetin, 'son 17 senede Türkiye'de sosyal yardımları 21 kat arttırdığını' ifade etmesidir. 2020 yılında elbetteki pandeminin de etkisi de var. Hükümetimiz bu hayat pahalılığının, enflasyonun, gıda fiyatlarındaki astronomik artışların sebebi ve sorumlusu olarak stokçuları, aracıları, komisyoncuları, aç gözlü bakkalları, marketleri esnafı suçlu ilan etmesi ve onların üzerine gitmesi düşündürücüdür. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki adeta yağmur gibi yağan zamlar, sürekli artan katlanan fahiş vergiler ortada. Son 3 senede elektriğin yüzde 90, doğalgazın yüzde 63 artması, son bir senede döviz kurlarının yüzde 40-50 oranında değer kazanması, vergiler sebebiyle artan akaryakıt fiyatları gibi gelişmeler sonucunda Türkiye'de maalesef bu duruma gelinmiştir."

'Ülkemizin yararına olan girişimlerden elbette memnun oluruz'

"Biz elbetteki yeniden büyük Türkiye'yi oluşturacak bir parça olarak havacılık ve uzay alanında yapılacak çalışmalardan memnun oluruz, bunu açıkça ifade etmek isteriz. Bununla birlikte robotik alanda, yapay zeka alanında ve internet altyapısı kullanan teknolojiler alanında elbette ki Türkiye'nin lider ülke olmasını isteriz. Bundan memnun oluruz ancak burada iki önemli nokta var. Bunlardan birincisi halkın yüzde 40'ı açlık sınırında, yüzde 80'i yoksulluk sınırında hayat mücadelesi verirken, diğer taraftan ayçiçek yağını kırmızı eti almakta zorlanırken, bu kadar işsiz varken bu çalışmalar oldukça lüks çalışmalar olarak görülmektedir. Öncelikle evdeki yangını söndürmek gerekir diye düşünüyoruz. İkinci bir konuda da bu uzay projesi hangi kaynaklarla finanse edilecek?"

'Sivil Anayasa çalışmalarını destekliyoruz'

"Yeni Anayasa çalışmalarına muhalefetin önemli bir kısmı bir tepkiyle ve dirençle karşılık verdi. Bunu anlamak mümkün değil. Oysa ki iktidarda bulunan Ak Parti ve aslında iktidar ortağı olarak nitelendirebileceğimiz MHP'nin böyle bir girişimde bulunması makul karşılanabilir. Çünkü daha birkaç ay öncesine kadar Millet İttifakı içindeki partilerin de kendi aralarında bir anayasa çalışması yaptığı ifade edildi. Dolayısıyla onlar da anayasa çalışması yapmış. Ennihayetinde AK Parti ve MHP de bu çalışmayı yapalabilir. Bizim önem verdiğimiz asıl husus; Meclis dışındaki partilerin de katılığ müzakerede bulunduğu bir milli mutabakat halinde anayasa metnine karar vermesidir. Bu nedenle biz daha en baştan 'Bunların yapacağı anayasadan hayır gelmez, biz buna karşıyız' diye bir şey söylemedik. Oturulması ve müzakere edilmesi gerekir."

Yeniden Refah Partisi ittifak yapacak mı?

"Yeniden Refah Partisi olarak Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurulunu geçen sene Ankara Arena spor salonunda gerçekleştirdik. Kuruluşundan 11 ay geçtikten sonra siyasi hayatına resmi olarak yeni başlamış bir partinin, 40 binin üzerinde insanla bu büyük kongreyi yapabilmesi çok muazzam bir olaydır. Bunun yanında şu anda bizim üyelerimiz elimizdeki üye formlarıyla 250 bin seviyesini aşmıştır. Bu Türkiye'de 20 senelik 30 senelik bazı partilerin üyesinden de fazladır. Mecliste grubu bulunan partilerin üye sayısı kadar bir üyedir ve bugün 81 yıl 900'ün üzerinde ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış ve Türkiye'deki 200 binin üzerindeki sandığın dörtte birinde sandık başı müşahitlerini belirlemiş, dinamik, güçlü seçimlere en güçlü şekilde hazırlanmaktadır. Dolayısıyla bizim birinci önceliğimiz kendi gücümüz ile kendi başımıza seçimlere girmek ve inşallah aynen büyük kongremizde yaptığımız gibi yeni bir sürprizi de ikinci bir sürprizi de bu seçimlerde kamuoyuna bütün dünyaya göstermektir. Ancak tabii ki Türkiye'de siyasetin şartları gereği bildiğiniz gibi Milli Görüş 50 senelik tarihinde koalisyonlar yapmış, seçim ittifakları yapmış ancak bunların hepsinde Milli Görüş belirleyici olmuş, itici güç olmuş, çatı olmuş, ana omurga olmuştur. Dolayısıyla burada da öyle bir ittifak olması elbetteki mümkün."