Fatih Erbakan ittifak yapacakları 5 partiyi açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üçüncü ittifak için yeşil ışık yakan mesajlar verdi.

Erbakan, Habertürk’te katıldığı programda CHP ve HDP ile kurulan ittifakın ‘terör’ ile suçlandığını hatırlatarak yeni bir ittifakın olabileceğini söyledi.

Erbakan, ‘CHP ile HDP ittifakına söylenecekler. Üçüncü ittifak olursa ellerindeki argümanları azalacak. Bu yüzden sağ kesimden beş parti ile ittifak yapabiliriz' diyerek ittifak yapabilecekleri partileri sıraladı.

Erbakan, tek başlarına seçime girmeyi arzuladıklarını ancak mevcut sistemin ittifakı dayattığını belirterek ‘Üçüncü ittifak bir seçenek olabilir. Bu düşünülebilir’ dedi.

Abdullah Gül tepkisi

Erbakan, Erdoğan’ın yerine Abdullah Gül’ün gelmesini isteyenleri de eleştirerek ‘Erdoğan’ı BOP eşbaşkanlığı ve Siyonist kuruluşlardan aldığı ödül nedeniyle eleştirenler aynı şeyin Abdullah Gül için de geçerli olduğunu unutmamalı’ ifadelerini kullandı.

İşte o 5 parti

Erbakan ‘İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek, DEVA ve Yeniden Refah’tan oluşan bir ittifak olabilir’ dedi.

İncirlik Üssü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD’nin yaptırım kararı almasına parti olarak şaşırmadıklarını belirtti.

Erbakan, ABD’nin bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirterek, "ABD’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye’ye karşı uyguladığı ambargo karşısında Erbakan Hocamızın İncirlik Üssü’nü kapatması son derece önemlidir. Benzer şekilde, 54. Hükümet’in Başbakanı Erbakan Hocamız’ın ‘Çekiç Güç’ün faaliyetlerine son vermesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Asgari ücret teklifi olayı olmuştu

"Gerçek enflasyon rakamlarının açıklananın en az 2 katı olduğunu tahmin ediyoruz." diyen Erbakan, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon %14 olarak gerçekleşmiştir. Yani “resmi ifadeye göre” Türkiye’de ürün fiyatları bir senede %14 artmıştır. Bununla birlikte bugün Türkiye’de gerçek enflasyonun bu oranın çok daha üzerinde olduğunu tahmin edilmektedir. Gerçek enflasyonun, ortaya konan bu rakamın en az iki katı düzeyinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının %30’un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. İşte bu sebeple Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete en az %50 zam yapılması ve asgari ücretin net en az 3500 TL seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.