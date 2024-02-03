Fatih Erbakan ittifak kararlarını resmen açıkladı!

Yeniden Refah Partisi, ittifak kararını açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerine tek başına gireceklerini belirten Erbakan,"Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.

Fatih Erbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde mutabakat metnimizi ortaya koyarak temel prensiplerimizden ödün vermeden Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldık. Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı o dönemde açıklamamıza rağmen Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildik. Tamamen milletimizin hayrına olacak mutabakat metnimizi ortaya koyduk. Bunun dışında hiçbir talep ve beklenti içinde olmadık. Bu mutabakat metnimiz sayesinde de ilkelerimizin arkasında durduğumuzu ortaya koymuş olduk. Ancak aradan geçen 8-9 ay sonrasında üzülerek ifade ediyoruz ki 14 Mayıs Seçimi için mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta tam tersine, mutabakat metnini tersine icra edilmiştir.

14 Mayıs 2023 Seçimi'nde milletimizin bizden beklentisini dikkate alarak Cumhur İttifakı'nın içinde yer almıştık. Ancak bu seçimde milletimiz bizden bir ittifakın yerinde almamızı istemiyor. Bir başka sebep de teşkilatlarımız bu ittifakın içinde yer almamızı istemiyor.