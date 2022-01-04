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Siyaset Fatih Erbakan ittifak kararını Saadet Partisi üzerinden açıkladı! Şok gerçeği ilk kez paylaştı
Siyaset

Fatih Erbakan ittifak kararını Saadet Partisi üzerinden açıkladı! Şok gerçeği ilk kez paylaştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin sol bir ittifakta yer alıp almayacağı sorusuna Saadet Partisi üzerinden yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 16:41:00 -
Fatih Erbakan ittifak kararını Saadet Partisi üzerinden açıkladı! Şok gerçeği ilk kez paylaştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyaz Tv'de Akılda Kalsın programına katıldı.

Moderatör Melissa Bağcı'nın 'Yeniden Refah Partisi sol bir ittifakta yer alacak mı?' sorusuna cevap veren Fatih Erbakan, bu durumun zor bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi'nin katıldığı ittifak yüzünden Anadolu'da karıştırılıp tepki gördüklerini söyleyen Fatih Erbakan, böyle bir durumla karşılaşmamak adına Millet İttifakı'na katılmalarının zor olduğunu kaydetti.

İşte Erbakan'ın o açıklamaları:

Bunun tabi faydadan çok zararı oluyor. İşte örneği Saadet Partisi’dir. Anlatmaya çalıştılar anlatamadılar. Sokağa çıkacak halleri kalmadı. Anadolu’da bunu bire bir yaşıyoruz. Bizim arkadaşlarımızı Saadet Partili sanıp tepki gösteriyorlar. Standımızın önüne gelip bağırıyorlar. Dağıttığımız aşureyi dağıttıklarımızı almıyorlar. Ama Yeniden Refah Partili olduğumuzu anlatınca gelip özür diliyorlar. CHP’nin uç kesiminde de Saadet’ten rahatsızlık duyan bir kesim var. Yine İYİ Parti’de HDP rahatsızlığı var. Şartlar gelişirse üçüncü ittifak olabilir. Ama asıl gayemiz tek başımıza girmek. Seçmende bize bu yönde telkinde bulunuyor.

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Yorumlar

ADM

avcunu yalarsin. tüm konuşmayi dinledim. Özetle tekliflere acigiz.  
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