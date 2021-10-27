Fatih Erbakan ittifak kararını duyurdu: AK Parti'den resmi...

Fatih Erbakan, ODA TV’ye yaptığı açıklamada seçim ittifakları konusunda kararlarının net olduğunu söyledi. Erbakan, ‘Bizim son zamanlarda partimize katılanlar, yeni üyelerimizden yüzde 60 hatta bazı bölgelerde 70’i AK Parti’den kopan vatandaşlarımız. Gelenler de bize açıkça uyarıda bulunuyor, ‘Biz zaten AK Parti’den kopup geldik, eğer Cumhur İttifakı’na girecekseniz biz niye geldik?’ diyerek. Cumhur İttifakı’na tepkilerini koyuyorlar’ dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile bir araya gelme iddialarına ilişkin olarak, “AK Parti’den bize resmi bir yanaşma olmadı ama kulisler, abilerimiz, büyüklerimiz bu konuda telkinlerde bulunuyor ancak resmi bir görüşmemiz olmadı. Bizim de tavrımız, çizgimiz bellidir. Biz Yeniden Refah olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz Bir görüşme, yaklaşma olsa da cevabımız nettir” diye konuştu.

Özellikle son dönemlerde AK Parti’nin sıklıkla Milli Görüş davasını dile getirmesi ve sahiplenmek istemesi hakkında da konuşan Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Erbakan Hoca’nın bir sözü vardı. ‘Bir gün herkes Milli Görüşçü olacak’ diye. Şimdi yavaş yavaş bütün partiler bu çizgiye gelmedi başladı tabi ama burada önemli olan söylem değil. Partilerin icraatlarına bakacak seçmen. Milli Görüş prensiplerine kim daha uygunsa zaten ortaya çıkacak. Ama AK Parti’nin uygulamalarına baktığınızda Milli Görüşle bir araya getirmek mümkün değil.

AK Parti, 18-20 sene önce kendileri ifade etmişti. Milli Görüş’ten biz ayrıldık diye. İcraatları da bunu kanıtlıyor.”

Son olarak Kıbrıs’ta bir araya gelen Oğuzhan Asiltürk, Erdoğan ve Fatih Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. Yılı için düzenlenen törenleri izlemişlerdi. Saadet Partisi’nden ayrıldığı 2014 yılından beri Asiltürk ile ilk kez yan yana gelen Fatih Erbakan, aralarında geçen konuşmayı da anlattı.

Siyasi bir görüşme olmadığını söyleyen Erbakan, “Oğuzhan Bey ile Kıbrıs’ta yan yana geldiğimizde kısa bir sohbet oldu. Bu sohbette de Kıbrıs’ta o dönem yaşananları konuştuk. Bir kırgınlık da yoktu aramızda. Sıcak bir sohbet oldu kendisiyle aramızda. Onunla da bir siyasi konuşmamız olmadı. Tören haricinde herhangi bir özel görüşmemiz de olmadı ne Tayyip Bey’le ne de Oğuzhan Bey’le” İfadelerini kullandı.