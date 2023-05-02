Fatih Erbakan İHA ve SİHA'ları merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın ilerici bakışıyla anlattı!

Fatih Erbakan ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya "gerici" diyenlere karşın Erbakan Hoca'nın son derece ilerici olduğunu vurgulayan Fatih Erbakan, "Bazı kesimlerin gerici olarak nitelendirdiği Erbakan Hoca 1956’da Türkiye’nin ilk motor fabrikasını kurmuş, ilerici bir insandır." dedi.

"Nerede organize sanayi bölgesi varsa orada Erbakan Hocamızın imzası vardır." diyen Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

Biz Yeniden Refah Partisi olarak her zaman bu çizgide, bu yolda yürümek üzere kurulmuş bir partiyiz. Ekonomiyle ilgili her konuşmamızda çözümün üretmek ve ihraç etmek olduğunu söylüyoruz. Özellikle katma değerli üretim yaparak ihracatı gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Borçtan, cari açıktan ve işsizlikten kurtulmanın yolu budur.

Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimini arttırması kurtuluş için tek çaredir. Necmettin Erbakan Hocamız her zaman ‘Teknoloji Müslümanlara ve insanlara Allah’ın bir rahmetidir’ diyerek bu konuda ufkunun çok geniş olduğunu vurgulardı. Bugün İHA ve SİHA’ların üretilmesinde Hocamızın vermiş olduğu fikirlerin, tavsiyelerin ve manevi desteğinin çok büyük önemi vardır. Araştırma ve geliştirmenin, inovasyonun, teknolojiye yatırımın çok önemli olduğunu açık bir şekilde görüyoruz.

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